(中央社訊息服務20180301 13:48:32)西班牙巴塞隆納--(美國商業資訊)--世界銀行集團(World Bank Group)總裁金墉(Jim Yong Kim)今日宣佈，該機構將與GSMA及全球行動網路營運商攜手合作，共同利用物聯網(IoT)的大數據來協助消除極端貧困，並釋放經濟成長新動力。



在巴塞隆納舉行的2018 年GSMA世界移動大會(Mobile World Congress)上公佈的這項計畫，將從行動網路營運商透過物聯網裝置收集到的匿名資料中發掘新見解，並整合智慧型手機使用情況資料。它還將呼籲業界領袖、發展合作夥伴和政府共同努力，為物聯網建構強大的支持性環境，同時保護個人隱私。這是首個涉及行動通訊產業和主要的多邊開發銀行的大規模計畫，並由代表近800家行動網路營運商及更廣泛的行動生態系統的300多家公司的GSMA提出。



行動網路擴張已創造出可產生巨量資料的全球性基礎設施，這對於社會和經濟發展非常寶貴。開發中國家的唯一行動用戶數超過38億；在這些市場中，使用手機的人多於可獲得潔淨水或電力的人。GSMA行動智庫(GSMA Intelligence)估計，到2025年，全球物聯網連接數將達到250億，從而涵蓋即時作物監測和漏水偵測等一切活動。它們在開發中國家快速成長的使用量，可為開發工作提供豐富的見解。



世界銀行集團總裁金墉表示：「行動網路產業提供各個國家可少或缺的連通性，可用以釋放經濟成長新動力，協助全球市場體系服務所有的人，以及迎合全球不斷提升的期望。我們將透過這一計畫與行動產業合作，共同利用物聯網、大數據及其他新技術來因應全球最大的挑戰。」



GSMA會長葛瑞德(Mats Granryd)表示：「與世界銀行集團一起推出的這項新計畫，將利用我們已建立的行動網路和我們提供的服務來因應當今世界面臨的一些最緊迫的挑戰。借助物聯網和大數據，我們有能力提供可應用於從農業到環境保護等各方面的見解，我們很高興能與世界銀行就這一重要計畫展開合作，並鼓勵我們的全球營運商成員加入這項行動。」



該計畫呼籲行動營運商使用他們透過現有的物聯網服務，或者透過新的試行和合作關係收集到的資料，來提供見解和分析，用於設計和改進專案。這可能會促進世界銀行集團專案的發展成果——在上一會計年度，該機構承諾為中低收入國家的新專案投資約620億美元。營運商和政府也將從增加使用大數據來促進發展中受益，因為它有助於提供更好的服務，創建新的指標和統計資料，以及提升使用者和一般人民的生活品質。



世界銀行集團在將行動物聯網和大數據應用於專案方面已獲得成功。在印度，手鐲型感測器（穿戴式物聯網資料收集裝置）讓使用者能夠自動監測其爐具排出的有害物質，而且它們產生的資料正協助驅動改用更清潔爐具的趨勢。



此外，世界銀行集團將加入GSMA的社會福利大數據顧問小組(Big Data for Social Good Advisory Panel)。GSMA是行動網路相關發展計畫的強有力支持者，也是世界銀行主導的數位發展合作夥伴關係 – DDP 的首批合作夥伴之一。



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關於世界銀行集團



世界銀行集團在全球消除極端貧困和促進共同繁榮的工作中扮演重要角色。它由五個機構組成：世界銀行，包括國際復興開發銀行(IBRD)和國際開發協會(IDA)；國際金融公司(IFC)；多邊投資擔保機構(MIGA)；以及國際投資爭端解決中心(ICSID)。這些機構在逾100個國家合作提供融資、諮詢及其他解決方案，使各國能夠因應最緊迫的發展挑戰。如欲瞭解有關世界銀行數位發展工作的更多詳情，請造訪：http://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment



關於GSMA



GSMA代表全球行動營運商的共同權益。GSMA在更廣泛的全球行動生態系統中連結著近800家行動營運商、超過300家企業，其中包括手機與裝置製造商、軟體公司、設備供應商、網際網路企業以及相關產業組織。GSMA也是業界領先活動的主辦者，如世界移動大會、世界移動大會-上海、世界移動大會-美國以及移動360系列會議等等。查詢詳情，請瀏覽GSMA企業網站：www.gsma.com。在Twitter上關注GSMA：@GSMA。



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訊息來源：business wire