公共和私人部門將攜手合作，加快提供數位人道援助和發揮影響力



(中央社訊息服務20180301 13:31:01)西班牙巴塞隆納--(美國商業資訊)--GSMA和英國國際發展部(DFID)今日宣佈推出「行動人道主義創新」(M4H)計畫，該計畫旨在加快提供數位人道援助和發揮影響力。透過M4H，公共和私人部門將利用新科技來打造持久的解決方案，以改善行動服務的獲取和使用，進而加強緊急應變準備、回應和復原。



英國國際發展部長Penny Mordaunt表示：「科技和創新在改善開發中國家數百萬人的生活方面扮演重大角色。我希望利用英國聲名遠揚的企業家精神，並且充分利用新科技在全球提供各種智慧解決方案，包括醫療和自然災害等一切解決方案。我要向英國國際發展部與GSMA締結的合作關係，以及我們合力運用行動科技來推進全球人道主義工作表示祝賀。」



GSMA會長葛瑞德(Mats Granryd)表示：「GSMA很高興能與英國國際發展部進一步加強合作，以加快提供永續的數位人道援助和發揮影響力。行動網路的規模和覆蓋範圍使它們成為獨特的場所，以協助因應人道救援人員和受影響人群所面臨的挑戰。我們將與英國國際發展部一起，在行動產業、其他私人部門合作夥伴和人道主義機構之間架起橋樑，以推動創新並展示數位人道援助的影響力。」



據聯合國指出，到2018年，全球將有超過1.35億人需要人道援助和保護。在這些情況下所需的回應規模正在對人道主義部門構成越來越大的壓力，迫使他們必須找到新的方法和合作關係來因應這些挑戰。但是，樂觀的一點是，數位解決方案以及行動科技的普遍性和持續成長將帶來更有效率、更有效果和更有尊嚴的援助。到2025年，全球行動連接數將達到90億，其中75%透過智慧型手機連接，這一事實也突顯了這一點。



獲得行動連接可對人道援助的提供方式產生變革性影響，並可透過獲取資訊、服務和與家人聯繫來幫助遭受危機影響的人群。新推出的M4H計畫將聯合行動營運商、私人和公共部門及人道主義機構，共同推動未來數位人道救援的發展。



該計畫將有助於孕育創新的解決方案，並在數位身份、行動理財、行動能源、氣候適應性和糧食安全等領域建立合作關係。它還將為合作提供創新資金，從而展現數位解決方案在人道主義環境下的影響。該計畫由英國國際發展部的研究和證據部門負責管理，並由GSMA行動發展基金會(Mobile for Development Foundation)實施。



葛瑞德總結道：「我們過去一段時間一直在進行研究工作，以突顯並證實行動解決方案在人道主義環境下的機會和影響，包括透過我們的人道主義連通性憲章(Humanitarian Connectivity Charter)。遭受人道主義危機影響的個體是世界上最容易受到傷害的群體之一。行動連接可以成為生命線。英國國際發展部和GSMA將共同擴展這項工作，並進行合作研究，促進合作關係和支持創新，以滿足遭受危機影響的人們的需求。透過M4H計畫，私人和公共部門將給予這些人尊嚴和賦權，幫助他們克服因流離失所、貧窮和人道主義危機而面臨的科技獲取障礙。」



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