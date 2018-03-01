作家葉德琳（Noa Yedlin）（圖）2013年獲以色列最高榮譽文學獎的著作「軟禁」出版中文版，她應邀來台，在台北、台中、台南辦多場新書分享會。（台北書展基金會提供）中央社記者羅苑韶傳真 107年3月1日