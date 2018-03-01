店家擺看板促銷衛生紙中央社 (2018-03-01 14:30)
衛生紙喊漲，行政院長賴清德指示相關部會單位，防止人為操縱衛生紙價格。台北市一家便利商店外1日擺出促銷衛生紙的看板，吸引消費者目光。中央社記者徐肇昌攝 107年3月1日
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