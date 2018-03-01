無人機巡田 清大智慧農業輸出東協（1）中央社 (2018-03-01 14:30)
清華大學利用無人機、衛星空拍發展「智慧精準農業」，獲得東協商會肯定，1日簽訂合作備忘錄，將模式引入印尼、越南、馬來西亞、印度等國。（清大提供）中央社記者陳至中台北傳真 107年3月1日
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