儲木池變生態池 花蓮市城市森林秘境（1）中央社 (2018-03-01 14:30)
位於花蓮市中心的田埔生態池，昔日是花蓮木瓜林區管理處的「儲木池」，隨著伐木業停止，儲木池停用多年後，花蓮林管處營造成花蓮市最大的生態棲地及休閒遊憩空間。中央社記者李先鳳攝 107年3月1日
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