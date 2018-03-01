清華大學利用無人機、衛星空拍發展「智慧精準農業」，協助火龍果農控管夜間人工補光，還可在火龍果開花時，拍攝花朵數量，精準預測產量和收成日期，方便規劃出貨。（清大提供）中央社記者陳至中台北傳真 107年3月1日