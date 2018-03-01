高雄春天藝術節的歷史環境劇場之作「見城」本週登場，以左營舊城為舞台，舊城的歷史為故事主軸，邀集6大戲曲名角同台共演。圖為歌仔戲名角唐美雲的演出畫面。（高雄春藝提供）中央社記者汪宜儒傳真 107年3月1日