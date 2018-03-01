六大戲曲名角同台 高雄共演見城（2）中央社 (2018-03-01 14:30)
高雄春天藝術節的歷史環境劇場之作「見城」本週登場，以左營舊城為舞台，舊城的歷史為故事主軸，邀集6大戲曲名角同台演出。圖為豫劇名角王海玲的演出畫面。（高雄春藝提供）中央社記者汪宜儒傳真 107年3月1日
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