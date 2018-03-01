地震速報秒級化 新創團隊軟體可植入手機中央社 (2018-03-01 14:30)
入選台大創創加速器的新創團隊「H.E.R.O」，開發早期預警速報系統，將地震偵測器和警報器軟體植入智慧型手機，除了將警報時間縮短為秒級，更讓震央以外地區在被地震影響前就能收到預警。（楊偉智提供）中央社記者許秩維傳真 107年3月1日
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