原標題： 印度欲推進阿帕奇攻擊直升機購買進程，劍指中國巴基斯坦！

[環球網綜合報導]2017年，印度政府批准購買6架「阿帕奇」攻擊直升機。據俄羅斯衛星網3月1日報導，日本《外交學者》（The Diplomat）雜誌稱，印度政府正在推進購買6架新型波音AH-64E「阿帕奇」攻擊直升機的進程。

報導稱，新德里方面向美國政府遞交了一份國防物資的採購意向書（LoR），這是印度與華盛頓達成武器協議的首要舉措之一。

2月27日，一名印度官員告訴《印度斯坦時報》，儘管目前尚不清楚這份採購意向書是何時發出去的，但該意向書的內容近期已經公佈，美國政府需作出回應，並在6個月內發出接受函（LoA）。

儘管日本、以色列、希臘、荷蘭、新加坡和阿拉伯聯合大公國也都在使用「阿帕奇」直升機，但美國陸軍是其主要使用者。

《外交學者》稱，「阿帕奇」攻擊直升機將會配備給印度陸軍航空隊（AAC），而非印度空軍。《外交學者》雜誌還補充道，2017年8月，印度國防部批准了購買直升機的資金。最終，印度陸軍航空隊會在印中和印巴邊境上部署三個 「阿帕奇」飛行中隊。

儘管印度在為其軍隊購買外國製造的軍用直升機，但本國軍隊近期完成了對以美國空軍MQ-1「捕食者」無人機為模型的國產武裝無人機的測試。製造無人機是減少印度對外國國防設備依賴的舉措之一。

俄羅斯衛星網稱，巴基斯坦已經開始了軍事演習，訓練海軍對抗數量上佔優勢的兵力。印度和美國正好符合這一要求。（實習編譯：李梅梅 審稿：田瑞哲）