台東鬧元宵 炮炸寒單陣頭遶境中央社 (2018-03-01 14:30)
台東鬧元宵、炮炸寒單爺1日晚間開炸，至4日止將近20場；此外，陣頭遶境隊伍2日下午登場。 （檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107年3月1日
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