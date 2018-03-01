觀光節慶祝大會（3）中央社 (2018-03-01 14:30)
交通部觀光局1日在台北圓山大飯店舉辦2018觀光節慶祝大會，副總統陳建仁（左）頒發台灣觀光特別貢獻獎給美國公共電視網（PBS）製播Travelscope旅遊節目導演約瑟夫（Joseph Rosendo）（中）。中央社記者吳家昇攝 107年3月1日
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