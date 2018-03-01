觀光節慶祝大會（1）中央社 (2018-03-01 14:30)
交通部觀光局1日在台北圓山大飯店舉辦2018觀光節慶祝大會，副總統陳建仁（圖）致詞時感謝觀光產業對提振經濟的貢獻。中央社記者吳家昇攝 107年3月1日
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