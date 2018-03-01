東元集團餐飲新品牌開幕 黃茂雄出席中央社 (2018-03-01 14:30)
東元集團餐飲事業群旗下美樂食集團引進日本大阪人氣連鎖餐廳「串家物語」，首間分店1日正式開幕，東元集團會長黃茂雄（左2）親自試炸。中央社記者吳家豪攝 107年3月1日
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