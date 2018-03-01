楊金龍談衛生紙價格議題中央社 (2018-03-01 14:30)
中央銀行總裁楊金龍（圖）1日在行政院出席院會後記者會表示，近期衛生紙價格議題雖對整體物價影響不大，預期物價走勢穩定，央行會採取妥適的貨幣政策，維持低而穩定的通膨率。中央社記者徐肇昌攝 107年3月1日
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