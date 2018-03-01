30歲陳姓男子駕駛剛買的新車載友人到苗栗海邊看夕陽，不料漲潮，車輛受困沙灘，險些被海水淹沒，警方會同白東巡守隊找來曳引車協助，花了3個多小時順利脫困，但車輛已成泡水車。中央社記者管瑞平攝 107年3月1日