開新車看夕陽 漲潮受困成泡水車（2）中央社 (2018-03-01 14:30)
30歲陳姓男子開車和友人前往後龍鎮南港里附近海域看夕陽，把車輛開到沙灘上，不料漲潮，輪胎陷入泥沙中無法動彈。（白東巡守隊提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月1日
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