（中央社記者陳葦庭台北1日電）網路改變了旅遊業生態 ，雄獅旅遊總經理游國珍今天表示，未來旅行社將往極大跟極小化發展，中型旅行社恐怕會被市場淘汰。



第58屆觀光節慶祝大會今天舉辦，頒發優良觀光產業從業人員、產業獎、團體獎等多個獎項，總計有168個國內、外團體與個人獲獎。



雄獅旅遊總經理游國珍今天獲頒優良旅行業人員獎項，他接受中央社記者訪問時表示，自己投入觀光旅遊業20多年，從基層業務做起，每天拿著紙本廣告拜訪客戶，但西元2000年有了網路，改變旅遊業生態，消費者上網就找得到資料，價格也更透明，從業人員得掌握更多資訊，才能提供讓人滿意的服務。



他表示，網路崛起也帶動自由行發達，旅遊從業人員需要具備更多專業，最初找來旅遊部落客帶團，但部落客畢竟不是專業旅遊從業人員，不一定能提供符合水準的服務，因此後來他在公司內部培養旅遊達人，讓這些單車達人、中南美洲達人帶領旅客到私房景點玩，吸引了一票死忠客戶。



談到未來台灣旅遊業發展，他表示，未來台灣旅遊業將朝「極大化和極小化」發展，高資本的旅行社會越來越壯大，並將事業觸角伸到各個領域，而小型旅行社則往專精的路線開發，也會有特定的客群，但由於各國局勢的演變，恐攻、天災、油價或匯率等因素都可能影響旅遊市場，因此只專營某些路線的小旅行社在面臨這些衝擊時也可能會遇到經營困難。



至於中型旅行社未來該何去何從，他認為可能會面臨被大型旅行社合併或是淘汰，加上目前自由行以及網路平台的發達，未來旅行社經營會越來越不易。（編輯：施燕飛/李亨山）1070301