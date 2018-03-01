侯友宜辭官參選 周錫瑋：不能容忍不藍不綠的人NOWnews今日新聞 (2018-03-01 14:05)
新北市副市長侯友宜今（1）日舉行參選的記者會，爭取國民黨的提名；積極爭取提名的前台北縣長周錫瑋強調，「藍的就是藍的，不能容忍不藍不綠、不清不楚、不公不義的人！」尤其在國民黨、中華民國存亡之秋，他一步都不會讓。
周錫瑋今日參加國民黨板橋區黨部的新春團拜，語氣激動的說，看見228有年輕人撕毀中華民國國旗、慈湖蔣介石的靈柩被潑漆，讓人痛心，究竟怎樣的社會與政黨，讓年輕人做毀滅國家與仇恨的事情。
周錫瑋表示，8年前為國民黨的勝利可以全讓，但在國民黨、中華民國存亡之秋，他一步都不會讓，國民黨現在不可以和稀泥，不可以走中間游離想要討好的路線，「藍的就是藍的，不能容忍不藍不綠、不清不楚、不公不義的人！」他下定決心要讓國民黨打贏2018，也要打贏2020。
周錫瑋指出，其實他不是主打深藍的選票，而是要用政策來說服選民自己是最有能力的，這部分就是要爭取中間選民；此外，市長應該要有能力將新北市帶到國際上，在世界有競爭力，有能力治理這個城市，必須改變觀念與思想才能改變行政得效率，這也是這陣子傾聽基層的心得。
周錫瑋希望以政策說服選民並接觸市民與社團，也將邀請侯友宜參與全國電視辯論闡述新北的市政，讓民眾清楚誰的能力與魄力、專業最適合擔任市長，最能夠實現國民黨的民主、繁榮、均富的理念；另當上市長後，對黨的理念是不是能實踐，這是代表國民黨參選必要的條件，才能讓藍營的人團結。
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