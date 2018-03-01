新華社日內瓦２月２８日電 世界衛生組織２月２８日發佈公報指出，奈及利亞的拉沙熱疫情已達該國史上最嚴重水平。奈及利亞疾控中心最新數據顯示，此輪疫情已經確診３１７例病例，７２人死亡。

世衛組織指出，奈及利亞此輪拉沙熱疫情感染者數量遠超以往。自今年１月１日發現此輪疫情的首例病例以來，過去兩個月中的確診病例數量超過了去年全年。目前疫情出現在該國１８個州，共計２８４５名與患者接觸的人員已被找到並處於監測中。此外，奈及利亞鄰國貝南也報告了超過２０例疑似病例。

奈及利亞聯邦衛生部門正調配醫護人員為拉沙熱治療提供支持，但在該國南部埃多州、翁多州和埃邦伊州，醫療衛生設施不足以應對疫情。該國當前疫情應對的重點是提升監測、追蹤接觸對象、實驗室檢測、患者臨床管理和社區參與，世衛組織提供的支持包括擴大治療中心規模、改善設施條件等。

世衛組織駐奈及利亞代表翁迪馬格涅胡·阿萊穆表示，在社區中快速發現感染者，讓他們儘早接受治療，可提高患者的存活率，對應對拉沙熱疫情來說十分關鍵。他警告說，考慮到許多州受疫情影響，不少醫院未做好充分準備治療拉沙熱患者，醫護人員感染的風險可能會提高。

拉沙熱是一種多在西非國家流行的急性傳染病，由拉沙病毒引起，可通過直接接觸攜帶病毒老鼠的尿液、糞便和血液以及被老鼠污染的食物和水源感染。人際感染也會發生，尤其是在缺乏適當防控措施的醫院。