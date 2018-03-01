近期狀態相當火熱的鵜鶘當家球星Anthony Davis在6連勝期間能轟下場均41.5分15籃板，今(1)日對戰馬刺「僅」拿到26分15籃板，仍幫助鵜鶘以121:116逆轉勝，以0.5場勝差逼上馬刺西區老4的位子。

鵜鶘今天笑納7連勝是隊史第4長紀錄，挑戰隊史最長10連勝之路繼續前行，此役連勝功臣Davis前6場投籃命中率達到54.2%，今天19投9中仍具相當水準的47.4%，攻得26分15籃板1助攻2抄截，生涯總籃板數4013個，突破4千個。

鵜鶘先發雙衛也貢獻不少，Jrue Holiday攻下25分4籃板，Rajon Rondo繳出準大三元13分8籃板12助攻表現相當全面，幫助鵜鶘克服15分落後，在最後一節上演大逆轉。

Holiday透露中場休息時Rondo在休息室暴粗口訓斥球隊表現，主帥Alvin Gentry也同樣表示不滿，所以全隊在下半場重新振作，下半場就淨勝對手14分。

輸球的馬刺以板凳軍團表現最佳，多達4人得分上雙，Rudy Gay攻下19分5籃板，Manu Ginobili挹注18分9籃板，先發則以後衛Dejounte Murray拿下17分3助攻為最出色。