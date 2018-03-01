一集裝箱香蕉變成4.5噸毒品！荷蘭警方逮捕6名涉嫌走私海洛因嫌疑人北京新浪網 (2018-03-01 13:50)
【環球網綜合報導】據俄羅斯衛星通訊社3月1日報導，荷蘭警方拘捕了6名涉嫌從哥倫比亞走私4.5噸海洛因的嫌疑人。警方估算繳獲毒品的價值約為1.7億歐元。
《荷蘭時報》稱，據警方消息，上周末比利時海關人員在安特衛普港的一個集裝箱內發現大批毒品，其內本應是香蕉。比利時方面決定取出海洛因，並將集裝箱發往目的地荷蘭奧斯市，同時通知當地執法人員。
據報導，警察在檢查集裝箱時拘留了嫌犯，其中包括5名荷蘭人和1名哥倫比亞人。
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