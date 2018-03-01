【環球網報導 記者 魏悅】韓國免稅店協會2月28日發佈的一份統計顯示，1月韓國免稅店的銷售額達13.8億美元，同比增長42.4%，其中針對外國人的銷售額首次突破10億美元，達10.69億美元，同比劇增50.9%。外國人人均購買額為794.3美元，同比猛增88.6%。然而，利用免稅店的外國遊客則同比減少19.9%，僅為134.6萬人次。

韓聯社28日稱，雖然訪問免稅店的外國遊客不增反減，但得益於中國「代購」的增加，韓國免稅店1月銷售額創新高，這種反常現象讓免稅店行業憂心忡忡。

據韓聯社分析，目前訪韓中國遊客仍未恢復至以往水平，專門從事代購的中國人的大量購買推動免稅店銷售額增加。

一位免稅店相關人士指出，代購推動銷售額增加不是一種正常的現象，依賴於代購的銷售額增加會給免稅店盈利造成負面影響。