新華社巴拿馬城２月２８日電（記者蘇津）第３６屆巴拿馬國際貿易博覽會２月２８日在巴拿馬城兩洋會展中心開幕。據悉，巴拿馬總統巴雷拉將出席中國館的剪綵儀式。

巴拿馬總統府部長阿萊曼代表總統出席了開幕式。哥斯大黎加總統索利斯應邀出席開幕式並發表主旨演講。他說，希望這一在中美洲規模和影響最大的展會能夠促進各國的經貿發展。

中國駐巴拿馬大使館經商處負責人王建對新華社記者說，中巴建交后，雙邊經貿往來快速發展。這次中國參展團陣容強大，１００餘家中國企業參展，展位數量超過１６０個。巴拿馬方面對此非常重視，巴總統已確認將出席中國館的剪綵儀式。

他說，總統出席某個國家展館的剪綵活動，這在巴拿馬國際貿易博覽會的歷史上是第一次。

本屆展會為期４天，將於３月３日閉幕。來自３０餘個國家和地區的近６００家企業參展。據主辦方巴拿馬農工商協會公佈的數據，２０１７年展會成交額為４２００萬美元。