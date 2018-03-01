（中央社記者韓婷婷台北2018年3月1日電）益得生技(6461)專注呼吸道製劑發展的特殊製藥廠，隨著專利製程與策略聯盟於全球布局完整、產品陸續進入領證上市與銷售的高峰，預計3月28日掛牌上櫃。



益得生技今天下午將舉行上櫃前法人說明會，董事長林智暉表示，益得發展呼吸道吸入劑系列產品，擁有定量噴霧吸入劑MDI開發技術，全球市場很大，但目前競爭者非常少。



林智暉表示，益得已投注超過新台幣22億元建置完成符合美國FDA（食品藥品管理局）規範的吸入劑高階廠房，年產能達1600萬支，預計於2018年取得PIC/S GMP認證、2019年美國FDA查廠，若順利通過，將成為台灣唯一、亞洲第一、全球前十大專業吸入劑製造廠，搶攻全球300億美元的MDI/DPI吸入劑市場。



益得並陸續與中國大陸華潤集團賽科藥業、海思科藥業集團及台灣安成藥業策略聯盟，分別就旗下3款藥品於中國及美國的臨床試驗、查驗登記、生產製造及上市銷售進行合作，目前已完成簽約並取得里程金，開發進度符合預期，亦有多項國際大廠的合作案正洽談中；長期策略則專注於新藥開發，其中，SYN006已啟動多國多中心臨床三期試驗，將朝全球布局發展。



林智暉表示，未來3年內，益得生技各項產品將陸續發揮效益，SYN010預計今年在台灣領證上市，隨後啟動中國的查驗登記與上市；SYN011今年完成試製，預估今年在美國執行試驗，預計2021年取證上市；Duasma目前在中國大陸進行臨床中，預估2019年前取證上市。



另外，東南亞市場亦已布局完成，預計上半年可取證下半年正式上市。



益得指出，現階段透過策略合作，已打進中國大陸與美國藥品市場，高毛利的產品、穩定的市場與產品佈局，隨著2019至2020年進入益得生技領證、上市銷售的高峰期，營運收益可望快速躍升。