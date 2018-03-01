新華社拉姆安拉２月２８日電？ 通訊：媽媽，我需要你的陪伴——巴勒斯坦少女異鄉換腎手術記

新華社記者趙悅 楊媛媛

２月最後一天，巴勒斯坦女孩安阿姆在拉姆安拉的醫院緊緊抱著匆忙趕到的媽媽淚如泉湧。媽媽最終能來，１３歲的她終於不用在他鄉孤單一人完成換腎手術。

因患腎血栓，安阿姆急需腎臟移植，所幸舅舅哈立德挺身而出，甘願為她提供一個腎。２月２６日，由於陪伴她的親屬在通過以色列檢查站時遇阻，安阿姆獨自從家鄉加沙地帶輾轉來到約旦河西岸城市拉姆安拉。面對病症，安阿姆更畏懼的是孤獨，她到達后隨即打電話告訴家人，沒有他們的陪伴，她決不做手術。

安阿姆的故事在巴勒斯坦迅速發酵，從總統阿巴斯到平民百姓都在關注這個命運多舛的小姑娘。在阿巴斯幫助下，安阿姆的媽媽薩勒娃２８日終於得到許可，從加沙地帶趕到拉姆安拉與女兒團聚。

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）２００７年奪取加沙地帶實際控制權后，以色列開始對加沙地帶實施全面封鎖，嚴格控制人員和物資進出。除非得到以方特別許可，加沙地帶居民無法赴巴勒斯坦的約旦河西岸城市。

起初，一些社交媒體說，以色列禁止安阿姆的父母陪同她到拉姆安拉就醫。一些知情者稱，安阿姆的父母與以色列認定的極端組織有聯繫，擔心離開加沙地帶途經以色列時遭逮捕，所以並未向以色列提出陪同就醫申請。

在拉姆安拉的醫院，薩勒娃告訴記者一個更揪心的情況：家裡生活拮据，患病的丈夫和另外６個兒子需要照顧，沉重的負擔讓她感到不知所措，無所適從。

「過去兩天，我在巨大痛苦、壓力和痛哭中度過，」薩勒娃說，「當她說媽媽你要來的時候，我唯一女兒的無辜和無助深深地刺激了我。最終，我決定暫時離開生病的丈夫和其他孩子，陪她完成手術。」

「女兒的治療可能會持續三個月，而我不知道怎麼照顧在加沙的家人。」想起每況愈下的加沙生活條件，薩勒娃憂心忡忡。

逾十年的封鎖導致加沙地帶形同監獄，燃料等物資極度匱乏，經濟狀況和社會民生持續惡化。近期，美國縮減向聯合國相關機構提供的資金，導致加沙地帶的國際援助活動幾乎停頓，當地燃料、食品、藥品奇缺，每日供電不足８小時，生產、生活陷入癱瘓狀態。

人道主義悲劇在加沙地帶激增。當前，至少２０家醫院和衛生服務中心因發電機燃料耗盡停止運轉。有新生兒突發急症卻因停電得不到搶救而死亡；急診、重症患者因無法使用急救設備離世；依賴醫療設備維繫生命的慢性病人在絕望中走向生命終點……

安阿姆的故事還沒有結局。記者了解到，兒童因腎血栓而移植腎臟手術的失敗率較高。安阿姆的手術能否成功？即便手術成功，她返回生存條件惡劣的加沙地帶后如何康復與生活？諸多問號讓安阿姆的未來陰雲密布。