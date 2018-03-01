新華社巴黎２月２８日電（記者張曼）由中國國務院僑辦主辦的「文化中國·四海同春」慰僑演出２月２８日晚在法國首都巴黎會議宮表演廳舉行。

本次演出由中國鐵路文工團擔綱，舞蹈、歌曲、魔術、雜技和器樂演奏等各類節目讓觀眾目不暇接，沉浸在節日的喜慶氣氛中。當《母親》《瀏陽河》《我愛你中國》等一首首耳熟能詳的歌曲響起時，舞台下響起陣陣掌聲，觀眾隨著旋律與歌唱家們齊聲高唱；雜技《晃管》和魔術《變幻莫測》以精湛的技藝贏得滿堂喝彩。

節目編排中西合璧，歌唱家特意為生活在巴黎的觀眾獻唱了《我的太陽》以及歌劇《茶花女》選段《飲酒歌》，受到熱烈歡迎。

此外，巴黎華星藝術團和法國華僑華人會也精心編排了節目為演出添彩，其中舞蹈節目《溜溜康定溜溜情》民族風情濃郁，展示了中國藝術在海外的蓬勃發展。

中國駐法國大使翟雋開場前致辭時說，今年是「文化中國·四海同春」慰僑演出連續第十年在巴黎舉辦，這一春節文化的著名品牌已成為在法華僑華人春節期間重要的文藝盛宴和展示中華民族優秀文化的舞台，也讓春節被越來越多的法國民眾所喜愛。

２０１８「文化中國·四海同春」歐洲藝術團此前已在英國倫敦等城市演出，隨後還將前往義大利米蘭為當地華僑華人送去新春祝福。