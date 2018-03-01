「文化中國·四海同春」慰僑演出在巴黎舉行北京新浪網 (2018-03-01 13:31)
新華社巴黎２月２８日電（記者張曼）由中國國務院僑辦主辦的「文化中國·四海同春」慰僑演出２月２８日晚在法國首都巴黎會議宮表演廳舉行。
本次演出由中國鐵路文工團擔綱，舞蹈、歌曲、魔術、雜技和器樂演奏等各類節目讓觀眾目不暇接，沉浸在節日的喜慶氣氛中。當《母親》《瀏陽河》《我愛你中國》等一首首耳熟能詳的歌曲響起時，舞台下響起陣陣掌聲，觀眾隨著旋律與歌唱家們齊聲高唱；雜技《晃管》和魔術《變幻莫測》以精湛的技藝贏得滿堂喝彩。
節目編排中西合璧，歌唱家特意為生活在巴黎的觀眾獻唱了《我的太陽》以及歌劇《茶花女》選段《飲酒歌》，受到熱烈歡迎。
此外，巴黎華星藝術團和法國華僑華人會也精心編排了節目為演出添彩，其中舞蹈節目《溜溜康定溜溜情》民族風情濃郁，展示了中國藝術在海外的蓬勃發展。
中國駐法國大使翟雋開場前致辭時說，今年是「文化中國·四海同春」慰僑演出連續第十年在巴黎舉辦，這一春節文化的著名品牌已成為在法華僑華人春節期間重要的文藝盛宴和展示中華民族優秀文化的舞台，也讓春節被越來越多的法國民眾所喜愛。
２０１８「文化中國·四海同春」歐洲藝術團此前已在英國倫敦等城市演出，隨後還將前往義大利米蘭為當地華僑華人送去新春祝福。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TISSOT T-Tempo 都會時尚機械腕錶-黑/39mm
- 【文創集】塔西夏 3尺木紋色掀式化妝鏡台(含化妝椅)
- Tonia Nicole東妮寢飾 夏曦花嫣100%萊賽爾天絲兩用被床包組
- 【文創集】雪妮莉 6尺雪白色推門衣櫃
- DAVOSA Argonautic T25氚氣燈管300M潛水鋼帶-IP 槍黑/紅42m
- TISSOT Titanium 鈦風尚計時腕錶-深藍/43mm
- 【夜殺】全視線 A250G 1296P HDR高清畫質 GPS測速型行車記
- 【BOTTEGA VENETA】小羊皮編織L型拉鏈長夾(灰藍色)
- 溫士頓 晶瑩葉黃緩釋錠 60錠/盒x4盒
- TISSOT 杜魯爾系列機械動力80腕錶-槍灰x黑/42mm
失蹤陸女博士生 英國警方證實死亡【中央社】
日本再遭遇極端惡劣天氣 上百趟航班被取消【北京新浪網】
安全許可權遭降級 美「第一女婿」會打包回紐約嗎？【北京新浪網】
印度一對新人婚宴收到匿名「賀禮」 新郎當場被炸死(圖)【北京新浪網】
月球上將建4G網路【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》