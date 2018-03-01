（中央社費城28日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹前鋒伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）遭球隊釋出幾天後，回奔費城76人。



76人總裁柯蘭基羅（Bryan Colangelo）今天宣布這項交易，但他拒絕提供任何細節。



伊利亞索瓦據報已和老鷹達成買斷協議。



現年30歲的伊利亞索瓦本季為老鷹出賽46場，平均繳出10.9分、5.5籃板的成績。他2017年2月從76人交易至老鷹。



土耳其籍的伊利亞索瓦身高208公分，2005年以第35順位被密爾瓦基公鹿選中進入NBA。伊利亞索瓦如今成為76人的第7位國際球員。



伊利亞索瓦在聯盟征戰10年，先後為公鹿、底特律活塞、奧蘭多魔術、老鷹、76人和奧克拉荷馬雷霆效力，共計打了655場比賽，平均貢獻11分、5.9籃板。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070301