施洛德慢熱 老鷹退溜馬中央社 (2018-03-01 13:27)
（中央社亞特蘭大28日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹後衛施洛德（Dennis Schroder）今天起步手感不順，之後他扭轉頹勢，拿下14分，助隊以107比102擊敗作客的印第安納溜馬，終止球隊4連敗。
路透社報導，施洛德14分全在下半場拿下，哨前26秒上籃得分後老鷹取得6分領先優勢，奠定勝基。
施洛德13投僅4中，但貢獻5抄截和5助攻。
替補上場的得分後衛泰勒（Isaiah Taylor）繳13分，在施洛德恢復手感之前，穩住球隊氣勢。泰勒出手4次中3顆，其中包括一顆三分彈，外加2助攻和1抄截。
溜馬的鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿下全隊最高26分，包括5顆三分球，歐拉迪波（Victor Oladipo）則繳22分，替補上場的史蒂芬生（Lance Stephenson）則繳18分與6籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）貢獻14分與12籃板。（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070301
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