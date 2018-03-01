本土男星爆秘戀 新歡實習當準後媽NOWnews今日新聞 (2018-03-01 12:57)
43歲本土劇男星林佑星離婚後桃花依然大旺，前（27日）晚他被爆帶著兒子和一名妙齡女子約會，2人互動像是老夫老妻一樣自然。
根據《蘋果日報》報導，林佑星父子前晚現身京華城，身邊多了一名女子，2人沒有太多親密互動，反而像是老夫老妻一樣自然，他穿著T恤、牛仔褲，女生則坐在小朋友身旁餵他吃飯。買完果汁與麵包後，他繼續和新歡帶著兒子逛街享天倫。
林佑星前年被小他19歲的前妻張晏菻以「我不愛你了」提分手，三年婚姻告吹，他帶著4歲兒子「龍龍」成了單親爸爸，但桃花依舊很旺，常與與拍戲的女星裴琳、璟宣傳假戲真做，不過他都否認這些誹聞，而林佑星的媽媽，也曾表示前妻張晏菻想要復合，但前妻張晏菻表示不可能，還封鎖了林佑星的IG。前年他被拍到與三立《世間情》裡的老婆璟宣，牽著龍龍在百貨公司挑寢具，當時他澄清「她是別人的女友」。
如今林佑星又被偷拍到身邊有新歡，而且互動還非常親密，不知道未來兩人是否有結果，不過林佑星接受媒體採訪時態度平淡，只說對方是朋友介紹的圈外人，對於是否再婚，他低調透露：「沒特別想法。」
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