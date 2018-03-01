NBA勇士當保姆看展覽 華府行跳過白宮中央社 (2018-03-01 12:59)
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍隊伍作客華府時，通常會到白宮拜訪總統，但上屆冠軍金州勇士卻跳過這個行程，當起保姆帶一群孩子上博物館，還說這個經驗很棒，沒見川普完全不覺得可惜。
法新社報導，金州勇士今晚作客出戰華盛頓巫師。昨天到當地一日遊時，帶著明星小前鋒杜蘭特（Kevin Durant）家鄉的一群孩子上博物館。
勇士隊員大多對川普好煽動種族和社會分裂的作風相當感冒，球星「咖哩小子」柯瑞（Steven Curry）也在其中，本季訓練營前，柯瑞曾說自己不想拜訪白宮。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，去年10月，記者問柯瑞他和隊員想不想去白宮，柯瑞回應說如果讓他決定，答案是「不會去」，但他也說最終會依照隊上安排。
勇士公布決定前，總統川普就先發制人地推文說：「冠軍隊能到白宮是莫大的榮耀，但柯瑞卻猶豫了，所以邀請取消了。」
勇士隊員沒去白宮，當起「一日保姆」，帶上勇士球星杜蘭特家鄉馬里蘭州錫特普萊森特（Seat Pleasant）的孩子們參訪國立非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of African American History and Culture）。
杜蘭特坦承，這不全是他的點子，隊友柯瑞、葛林（Draymonf Green）、經理邁爾斯（Bob Myers）和其他人都一起出了主意。「其實要我怎樣都行，結果他們說想帶我家鄉的孩子們一起，我覺得超感動。」
媒體並未獲邀參與這個行程，參訪也不受任何公司贊助。
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）說這次參訪「簡直太棒了」，形容是「你能擁有的最強大體驗之一」。
杜蘭特則告訴「今日美國報」（USA Today），拜訪博物館時自己就像回到童年時光。
杜蘭特說：「可以學到更多東西，還能和我的隊友、我家鄉的孩子們一起去，真的超棒。」問他沒去白宮失望嗎？他說：「不會。」（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070301
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