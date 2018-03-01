達拉斯獨行俠本季處於重建當中，老闆Mark Cuban也早就表明要開始進行「擺爛」大業，不過球隊頭號球星Dirk Nowitzki(諾維斯基)個人的紀錄仍在不停的刷新。他本(1)日在對雷霆的比賽中，得到了生涯的第31000分，為現役球員第一人。

Nowitzki本場比賽開打前，他累計總得分為30993分，距離加入此一俱樂部僅有7分之差，而在該場比賽他9投5中得到12分，也正式達成此一里程碑。

獨行俠今天面對強敵雷霆，展開相當頑強的抵抗，先是靠著Dwight Powell在終場前0.3秒的投籃將比分給追平，在延長賽也一度取得領先。

不過可惜「忍者龜」Russell Westbrook在比賽終了前38秒切入籃下完成三分打，幫助雷霆逆轉比數，最終以11:110險勝，獨行俠未能在Nowitzki的紀錄之夜上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼。