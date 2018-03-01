這是大聯盟史上最糟春訓嗎？無論是美國、日本自由市場好手將近有166位球員登錄，現在還有約50位球員沒有球隊所屬，他們會變成「浪人」嗎？

日本媒體《報知體育》報導，上原浩治、鈴木一朗等球員，都找不到工作，就連小熊隊王牌Jake Arrieta這3年共累積54勝都沒有確定去向，去年41次救援成功的洛磯隊終結者Greg Holland也在待業中。

此外，高齡化的條件也讓自由市場停滯不前，一朗44歲的年紀，有多少球隊希望把未來賭在他身上，其他如Bartolo Colon等老將，也可能最後是以小聯盟邀請大聯盟春訓身分加盟，而明年球季後不少大咖可能會願意投入自由市場試水溫，這點也是目前今年球員自由市場一灘死水的原因。

