▲曹在顯曾帶女生到飯店性侵不成，拿戲約利誘。（資料圖／劇照 , 2018.3.1）

因美國「Me too」反性侵運動影響，在南韓不管是政界或是演藝圈，已有不少受害者跳出來發聲，一一揭發披著羊皮的狼星。韓國視帝曹在顯日前遭爆性騷擾女性工作人員，同時也是慶星大學戲劇電影學系的教授的他，也常在課堂上討論性話題，雖然他已道歉，但又有受害者出面指控，說他不但強行把她帶到飯店強吻，甚至拿工作當誘餌逼她就範。

根據韓國媒體報導，前天又有受害者出面指控曹在顯，兩人先是透過社群網站認識，但女方只是想跟學長打招呼，沒想到他隨即打電話約見面，碰面後就把她帶到飯店試圖性侵，除了強吻還扒掉女生衣服，見她不從，曹在顯竟然拿戲約當誘餌，說在釜山有拍電影的機會，表示只要她與他保持好關係，就讓對方當女主角。

▲曹在顯狼行再爆。（圖／翻攝sportsseoul , 2018.3.1）

除了被帶到飯店的受害者，也有一位慶星大學的學生出面指控，曾因為就業問題面試時，遭曹在顯性騷擾，還差點遭他性侵。曹在顯遭爆性醜聞後，雖已低頭坦承錯誤，但網友仍不領情，紛紛痛批指責，而他已退出拍攝中的電視劇《Cross》，也遭「DMZ韓國國際紀錄片電影節」拔除主席一職，並辭掉慶星大學教授職位。