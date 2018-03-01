（中央社記者陳葦庭台北1日電）去年來台觀光客人數再創新高，副總統陳建仁今天出席觀光節慶祝大會時表示，台北街頭到處都看得到東南亞旅客身影，可見新南向政策成功，政府將繼續全力支持觀光產業。



去年來台觀光客近1074萬人次，再創新高，也連續3年突破千萬大關，副總統陳建仁今天表示，觀光產業已成為台灣產業結構調整的重要關鍵產業，去年所啟動「Tourism 2020-台灣永續觀光發展方案」，以開拓多元市場及推廣國民旅遊為兩大目標，如今台北街頭到處都可以看到東南亞旅客，可見新南向政策奏效。



他說，去年總統蔡英文承諾要傾全國之力推展觀光，貼近業界需求，並發展各種可能，如今看來確實有效果，未來政府也將持續全力支持觀光產業，期勉各界持續努力、轉型升級，推展生態旅遊與深度旅行，並期許用智慧行旅跟感動體驗，成就台灣觀光事業。



交通部次長范植谷致詞時說，觀光局定調2018年為「海灣旅遊年」，將以「台灣10+島」為活動品牌，透過「本島+離島」的觀光模式，期望發揮1加1大於2的加乘效果，帶動本島及離島的整體觀光發展。



美國公共電視網(PBS)製播Travelscope旅遊節目導演約瑟·羅森多（Joseph Rosendo）今天也獲頒「台灣觀光特別貢獻獎」，他的節目曾和觀光局合作製作「台灣澎湖群島」旅遊特輯，成功為台灣拿下2017年艾美獎「最佳導演」及「最佳旅遊節目主持人」雙料大獎。



今年觀光節慶祝大會也頒發優良觀光產業從業人員、產業獎、團體獎等多個獎項，總計有168個國內、外團體與個人獲獎。（編輯：施燕飛/李亨山）1070301