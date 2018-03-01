



【旅遊經 洪書瑱報導】



2018年宜蘭「綠色博覽會」將於3月31 日至5月13日，活動期間每天9:00~18:00在生態綠舟及冬山火車站週邊舉行，今(2018)年因應綠色博覽會推廣宜蘭深度旅遊，特別推出「雙博、雙園套票」，民眾只要一次購票就可以暢遊宜蘭最受歡迎的特色園區，其中3月1日起至3月30日起推出購買「雙園套票」，民眾購買後可以一次雙遊「綠色博覽會」、「國立傳統藝術中心」，並加贈百元一卡通電子票卡，原價250元+一卡通價值100元，此時優惠早鳥價150元，欲享好康的民眾，請把握時機！



※.宜蘭推「雙博」、「雙園」套票早鳥優惠：

綠色博覽會生態綠舟宜蘭傳藝中心

2018宜蘭綠色博覽會將於3月31日正式開園，今年首次以「實踐 · 綠行動」為題，首推全程無塑！今年主辦單位特別推出宜蘭「雙博」、「雙園」早鳥套票，民眾在四大超商7-11、全家、OK、萊爾富購買「宜蘭雙博早鳥套票」，打8折優惠＄160元即可暢遊「綠色博覽會」以及參觀「蘭陽博物館」優惠活動直至3月30日止，除了可享有折扣優惠外，還加碼贈送綠博紀念鉛筆，3/31起及5/13則恢復至＄200元。



此外，民眾還可至全家便利商店購買全臺獨家販售的「雙園套票」，享受最物超所值的綠色博覽會宜蘭之旅，只要於3/1-3/30 購買宜蘭雙園套票，即可享150元Fun玩綠色博覽會與國立傳統藝術中心兩大園區，並加碼贈送價值100元的一卡通電子票卡，3月31日起至活動結束日，雙園200元。



「2018年綠色博覽會」為延續以往核心價值，希望透過綠色博覽會傳達生態保育、環境教育、友善農耕、循環經濟、愛護地球等議題，並且以「實踐綠行動」為標題，強調「實踐」與「行動」的重要性，因此在2018年將會有更多更深刻的體驗活動，藉由綠色博覽會為起點開始身體力行，實際傳達綠行動的理念，讓民眾能夠在參加宜蘭綠色博覽會的活動後，開始加入綠行動實踐者的行列。

圖片：主辦單位提供