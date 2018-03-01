【旅遊經 洪書瑱報導】

阿里山國家森林遊樂區以「鐵路、森林、雲海、日出與晚霞」五奇美景享譽國內外，而園區內「祝山區域」是一天集滿五奇的不二之選。嘉義林管處為推廣祝山區域森活慢遊，特與區內電動遊園車廠商合作，自今(2018)年3月3日起，採固定班次及開放預約等方式，正式運行「祝山線」，並新增對高岳站及祝山站(無人招呼站)。日間為方便搭乘阿里山森林鐵路前往觀日出之遊客轉乘，自8時開始營運，除4至9月營運時間至18時外，其他月份營運至17時止；夜間開放觀星導覽班車，營運時間為18至22時。

今年3月3日起，阿里山電動遊園車營運路線將拓展至海拔2,451公尺的祝山區域，為目前國內遊園車種最高海拔行駛紀錄，嘉義林管處表示，投入心力經營祝山及小笠原山區域多年，營造人文與藝術氣息，使其成為區內可兼賞動植物生態、自然景觀的秘境，且為發展森林有益健康的潛力點。

該區域擁有360度環繞視野的小笠原山觀景台，可賞玉山群峰山脈之美、賞雲海雲瀑之奔騰；有遺世獨立彷如世外桃源的高山植物園提供茶點與咖啡；亦可與「迷霧中的王者」帝雉不期而遇，故攝影行家戲稱此區為「帝雉保證班」。

擁有美麗弧形的全臺最高海拔祝山車站，更是攝影迷們競拍之處；而阿里山花季將至，祝山觀景台的數株吉野櫻，高山植物園遍地盛開的小雛菊和花姿獨特的木蘭，都是攝影迷們搶拍的重磅畫面。





春賞在祝山車站綻放的吉野櫻夏見小雛菊鋪開綠毯在高山植物園秋觀小笠原山紅榨槭火紅嘉義林管處處長黃妙修表示，祝山區域除了每日景緻變化更有四季更迭之美，晨賞日出、午賞雲海晚霞、夜賞星空；春賞櫻、夏賞翠林、秋賞紅葉、冬賞霜雪。





挑戰海拔最高！行至祝山的電動游園車※.遊園車路線圖

阿里山電動遊園車現有候車總站、旅客服務中心站、香林站及沼平站4處站點。祝山線單程車資為150元，其餘優待票種規定如現行票制。發車點為旅客服務中心站及沼平站；固定班次每日日間去程(前往祝山站)為8、11及14時發車，回程(自祝山站返程)為8時30分、11時30分、14時30分及16時30分發車；夜間去程為19時於旅客服務中心站發車(行經沼平站)，回程為21時於祝山站發車，配有人員提供生態及觀星等導覽解說服務，僅售來回票。除前述固定班次外，祝山線日、夜均開放15至19人次團體預約指定時段乘車。

為慶祝電動遊園車祝山新路線營運，首班車將於3月3日8時啟動，林管處將準備檜木材質吉野櫻造型手編皮鑰匙圈贈送給搭乘首班車前往祝山之遊客。

圖片：嘉義林管處提供