1111人力銀行：瑞康屋蔡蕙玲 逆境打擊成鍋具天后



(中央社訊息服務20180301 11:53:52)因為前東家老闆的一句話，讓她負氣離職創業， 瑞康屋總經理蔡蕙玲決定代理鍋具品牌，就在一切到位後，銷售通路卻四處碰壁，正當她一籌莫展時，母親卻傳出罹患癌症的噩耗，這樣的打擊該怎麼辦呢？1111人力銀行【企業家名人堂】特別專訪瑞康國際總經理蔡蕙玲，暢談創業與經營挑戰及突破，盼提供給懷抱創業夢的年輕人參考。



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投入鍋具產業邁入第28個年頭，瑞康屋總經理蔡蕙玲，大家都喊她蔡姐，從小會計當到總經理，原本為別人的事業拼命，一句話讓她決定自己創業，成立「瑞康屋」。她說：「當年在家用品公司負責一些案子，然後跟老闆的理念不合，老闆有一天跟我說，公司不一定要有妳...」



因此蔡蕙玲決定離職謀出路，開創屬於自己的一片天，一開始，公司只有三個員工，但是鋪貨時被老東家封殺，「貨都進了，員工也到位了，該怎麼辦才好？」她著急的詢問各大通路能否進駐，但始終沒有成功。



不要被考驗打倒 在艱困中看見商機



人生中的考驗就這樣接踵而來，蔡蕙玲的母親被診斷出罹患胰臟癌，必須住院化療，一般人都無法接受這種雙重打擊，蔡蕙玲當年才20多歲，正值事業發展期，她擦乾眼淚站起來，在母親化療期間，因為食不下嚥，體力越來越差，為了讓母親順利進食，蔡蕙玲運用自己代理的鍋具提煉雞精，逐漸讓母親的食慾恢復。



因為體會了病人家屬的辛勞，蔡蕙玲興起在醫院賣鍋子的念頭，剛開始院方質疑賣鍋子的成效，但蔡蕙玲第一個月就賣了60多萬的營業額，開啟醫院銷售鍋具的通路。



蔡蕙玲在醫院的通路成功了，讓她回頭去探尋當初拒絕她的的百貨通路，果然順利進駐復興SOGO，之後也陸續進駐新光三越、遠東百貨等等，在短短5年內拓展近30個點。蔡蕙玲說：「事情是可以被解決的，只要用心找對方法！」她經營瑞康屋鍋具已經成功，但為了更多在地媽媽的需求，她決定自創品牌「益康屋」（UCOM）。



品牌在地化 貼近消費者



「國外的鍋具不一定適合台灣人的烹調習慣，所以我讓產品更多元。」蔡蕙玲說，很多人的觀念是煮菜很困難，但其實只要用對鍋子，烹飪真的很簡單。為了實踐這個想法，她利用寒暑假期間，舉辦「小廚師體驗營」，讓這些小朋友從剛開始連菜刀都拿不穩，到最後竟然能夠煮出一道道美味的料理。



沒有老闆架子，蔡姐用親和力和員工並肩作戰，她還為想做菜給家人吃的病童圓夢，到老人之家做義廚。她和員工相約一起工作到八十歲，在做菜中「玩」工作，在生活中找到自信！（https://goo.gl/5yZiwR）



蔡蕙玲的創業成功心法：1、遇到困難除了面對解決它，更可從中找商機。2、過去曾拒絕你的，可在適當時機再努力一次。3、鍋具TA不僅是媽媽，男生也可以下廚。4、把工作當樂趣，用分享概念銷售鍋具。



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