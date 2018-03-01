年後轉職開跑 3-4月勞動部北分署6場徵才釋4100多個職缺



(中央社訊息服務20180301 11:53:08)因應年後轉職熱潮，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署3月、4月間將在轄區連續舉辦6場聯合徵才活動，共邀集160多家廠商，提供4,194個工作機會!求職者可把握年後這波廠商大舉徵才的機會踴躍應徵!



為了讓年後轉職民眾迅速就業，北分署將陸續在宜蘭、金門、新北、花蓮、基隆接力舉辦徵才活動，首場將於3月3日(六)上午9點30分在宜蘭「龍德兼利澤工業區服務中心」舉行，徵才廠商包括：「台灣半導體」、「燿華電子」、「薛長興工業」、「博士鴨畜」及「綺麗珊瑚利澤分公司」等27家知名廠商，提供412個職缺；第二場3月7日(四)上午10點在「金門大學體育館」舉行，徵才廠商包括：「昇恆昌」、「遠東航空」、「綺麗珊瑚」、「聖祖食品」及「良金牧場」等24家廠商提供508個職缺，特別值得一提的是，「家樂福」即將在金門展店，大舉開出134個職缺，歡迎民眾踴躍求職。 更多年後轉職徵才活動，請上「台灣就業通」網站查詢(http://www.taiwanjobs.gov.tw)、撥打免費就業服務專線0800-777-888，或親臨本分署轄區各就業中心洽詢。



訊息來源：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署



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