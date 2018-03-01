上班族履歷年後激增21% 1111人力銀行釋45萬筆工作缺 加贈1萬元紅包獎勵就職中央社 (2018-03-01 11:52)
上班族履歷年後激增21% 1111人力銀行釋45萬筆工作缺 加贈1萬元紅包獎勵就職
(中央社訊息服務20180301 11:51:35)日前主計總處公布1月失業率為3.63%，較上月下降0.03個百分點，創下近17年來同月新低，也是32個月以來最低的失業率。顯示景氣與就業市場正逐步改善中。根據 1111人力銀行調查顯示，今年有高達85.1%的受訪上班族已在年前大展拳腳，紛紛開啟履歷準備換跑道。今年農曆年後初六開工首日，1111人力銀行網站總瀏覽數相較於去年同日，明顯成長3成之多；且有意轉職的上班族，主動開啟履歷的人數與去年同日相比，也增加近2成3，又再分析上班族求職行為，鎖定中意的職務而主動寄出履歷的人數，亦明顯增加21.3%，說明景氣復甦動能穩健，連帶提升上班族轉職信心。
近期因為傳出衛生紙漲價3成，造成全民搶購恐慌，擔心荷包縮水。1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，1111人力銀行很能體會小資上班族生活不容易，因此，即日起鼓勵想換工作的求職者付諸行動「靠轉職拚加薪」，1111人力銀行率先提撥1千萬紅包予求職者；即日起透過1111人力銀行投遞履歷，並在面試後拿到錄取通知，就可以在1111「找工作送1萬」活動專區提出申請(https://www.1111.com.tw/1000w/index.asp)，正式就職滿三個月後，就能向1111人力銀行領取1萬元紅包，不必抽獎、先申請先拿！
李大華表示，凡在1111人力銀行加入會員找工作(舊會員應先上網更新履歷，補齊照片資料...等)，並有主動投遞履歷之紀錄，經獲錄取正式到職後，即可歡迎上1111活動專區提出申請，上傳在職證明等，經審核後公開公布名單，1000個萬元紅包，額滿截止。
李大華指出，初六開工至今短短五個工作天，已吸引近百位轉職成功者報名，其中包括工程師、藥師、護理師及會計人員等，報名人數持續上升中。
1111人力銀行網站目前有46萬筆工作機會，歡迎舊會員回娘家更新履歷，交棒給更好的自己，為轉職做好準備；更適合正在找工作的新會員加入，年後盡快上工，讓1111為你助攻，創下狗年職涯首勝！
更多求職動態請上1111職場新聞網http://www.1111.com.tw/news/jobns.asp / https://www.1111.com.tw/news/詳細訊息在公職專區http://goo.gl/lPz2sz福利０元課程在https://goo.gl/F91S6S公職、就業、證照考古題下載請上1111線上考古題：https://goo.gl/kXce7u
訊息來源：1111人力銀行
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