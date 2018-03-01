娑婆世界─連寶猜陶藝之旅 9日舉辦開幕典禮暨記者會



(中央社訊息服務20180301 11:29:12)陶藝是一種無言之美，國立歷史博物館為了推廣陶藝，傳承文化內涵以融入現代生活，特別舉辦「娑婆世界──連寶猜陶藝之旅」，展出30餘件作品。藝術家以走過「敲盡千磚皆不是」的境界，用作品訴說娑婆世界裡眾生百態。基本上，生命也如陶塑，經過構思、拉坏、捏塑、素燒、上釉，以攝氏一千兩百度以上的火焚心鍛燒，一如人生。



知名陶藝創作家連寶猜女士於1970年代畢業於銘傳大學商業設計科，隨即投入藝術創作與設計，曾追隨名雕塑藝術家楊英風學習雕塑四年，並從學者顧獻樑教授學習近代藝術理論。



論其師從，對於連寶猜陶藝創作影響最深者，是拜學於名陶藝家邱煥堂與林葆家門下，從此開啟日後陶藝創作的新視野。陶藝創作，先將土石經過練土而成為泥團，再以巧手拉坏或捏土塑形，然後經過高溫火焰的窯燒淬鍊，終而化成令人讚嘆的器型與釉色。



陶藝也是人類從原始時代進入文明發展的重要標記，不僅止於生活器物，還因陶土本身的造型延展性、釉藥成色的獨特性，以及結合琉璃、金屬等複合媒材的創意性，於是昇華成為當代藝術家的創作應用媒材。



以生活陶藝出身，又將生活陶藝與複合媒材結合並展現創作新境的藝術家，連寶猜女士堪稱箇中翹楚。回顧近年來連寶猜女士的創作，除了早期的生活陶藝作品外，絕大部分的重心放在陶塑的表現，亦即透過陶土的可塑性去表現立體的人物、動物以及神佛等主題造型，同時將陶塑作品結合複合媒材，例如鑄鐵與油彩的搭配，因此開展出個人陶藝創作的當代格局。



連寶猜女士的創作議題充滿了對社會的反思與人文關懷，嘗試從不同角度去了解社會各個層面並利用社會事件來描述與剖析人性。隨著家族新生命的誕生，連寶猜女士開始與幼童天真的雙眼一起觀看這世界，藉著充滿生命力的動物形象重新詮釋人類與自然之間的相互關係。此後又因為個人經歷的生老病死，潛心學佛、追求開悟，故而走向雕塑一千尊菩薩與人結緣的創造之路。



展覽自2018年3月9日起至4月22日止在國立歷史博物館四樓展出，並於3月9日(星期五)下午2時30分舉行開幕典禮暨記者會。暮春三月，藉由藝術家的創作，希望觀眾都能夠在「忙與盲」中陶然而忘俗機，在「娑婆世界」，照見本性初心。(廣告)



訊息來源：文化部



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