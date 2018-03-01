趙雅卉陶藝創作「水墨茶器飛揚」 金車文藝中心南京館登場



(中央社訊息服務20180301 11:11:20)中華文化脈絡當中泡茶是相當重要的一環，談到茶就不能忽略泡茶最重要的工具「茶壺」。茶壺，承載著華人的文化脈絡也存在許多文人雅士的精神，不論在茶器的表現及使用上，可因不同的人、事、物，傳達出作品的身分；茶葉的多變更蘊含古人的智慧。



年輕陶藝創作者趙雅卉以鳥類為主題，分別以不同種鳥類設計出多款茶壺、杯子與茶盤，製作茶壺除了造型外，最重要的是考慮每一只壺的出水與斷水，因此她的每一件作品都需要經過好多代的試用與修正，直到作品達到完美。以鳥類為創作的靈感來自於，在繁華都市下的窗邊，見著樹梢上嬉鬧著的兩隻台灣藍鵲，鳥的身形與茶壺相像，頓時眼中出現兩者重疊的影子，她希望能將如此雀躍的感動，透過茶器傳達給更多的人，不僅賦與觀者的視覺享受，更能營造出有情境的氣氛。



完整的一組茶器，宛如一幅氣韻非凡的水墨畫，整體需流暢自然，所以在茶器的創作中須特別注意整體的色彩運用與留白。本次於金車文藝中心南京館(臺北市中山區南京東路2段1號3樓)的展覽，除了精心設計的茶壺外，也會為每組作品設計茶盤，營造出不同的視覺效果，希望作品不僅兼具實用性，更可以帶給觀眾更多視覺上的饗宴，想了解更多創作者趙雅卉的作品，不妨到金車文藝中心南京館走走，或許你將遇見生命中獨一無二的那只茶壺。



訊息來源：財團法人金車文教基金會



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