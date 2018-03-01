（中央社記者汪淑芬台北1日電）紐西蘭空上週宣布11月1日復飛台灣，今天推出最新飛安宣導短片，不但赴南極拍攝，由好萊塢影星艾德葛納擔綱，與科學家共同演出，連企鵝也入境，片中探討全球氣候變遷。



紐航這支新的飛安宣導短片富創意與教育意義，將南極冰雪大地及當地重要的氣候及環境科學研究呈現在觀眾眼前，即日起，除可線上觀看外，也同步在紐航國際及國內航班中播放。



紐西蘭航空邀請好萊塢知名影星、電影監製暨聯合國環境屬親善大使的艾德葛納（Adrian Grenier）擔綱，引領觀眾在南極絕佳美景中展開旅程，片中也有多位紐西蘭科學家共同探討最棘手的全球氣候變遷議題。



短片是透過紐西蘭南極局（Antarctica New Zeala nd) 及紐西蘭南極研究協會（New Zealand Antarctic Research Institute）協助拍攝。



艾德葛納與斯科特基地（Scott Base）的科學家一同追蹤企鵝數量、研究冰芯樣本並探訪早期探險家鄂內斯特．薛克頓（Ernest Shackleton）的小屋與壯觀的南極洲乾谷。



艾德葛納擁有聯合國環境屬親善大使身分及非營利海洋生態保育組織Lonely Whale共同創辦人身分，他說，這支飛行安全宣導短片展現了紐西蘭航空對於力圖探索新知而提升人類福祉的科學家們有著大力支持，這與他對環境保育的使命感不謀而合。



短片中還有22位8到11歲的基督城霍恩比小學生，在基督城的坎特伯雷博物館南極主題區演出，是另一亮點；基督城是前往南極必經之地，博物館收藏許多世界各地早期的重要考察文物，民眾透過短片就可觀賞。



紐西蘭航空全球品牌及內容行銷總經理茱蒂威廉斯（Jodi Williams）說，紐西蘭航空已支持南極科學研究近10年，有信心這支新的飛行安全宣導短片能啟發更多人，為環境保護盡一己之力。（編輯:施燕飛/李亨山）1070301