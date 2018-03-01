（中央社記者鍾榮峰台北1日電）蘋果iPhone X照相功能獲好評。外媒報導，iPhone X的雙鏡頭功能獲選目前智慧型手機前10大排名最佳。外媒分析，蘋果積極確保在智慧型手機鏡頭的優勢。



國外科技網站Consumer Reports指出，iPhone X的照相鏡頭是目前智慧型手機前10大排名最佳，其次是iPhone 8以及iPhone 8 Plus。



Appleinsider分析指出，確保在智慧型手機鏡頭的優勢，是蘋果主要的策略目標。在新聞活動、行銷和廣告宣傳上，蘋果也積極宣傳iPhone鏡頭的功能設計。



iPhone X具備1200萬畫素感光元件、色彩濾鏡、更深層的像素，以及具備光學影像穩定功能（OIS）的長焦鏡頭。後置雙鏡頭相機同時具備光學影像穩定功能及反應靈敏的鏡頭。



iPhone X的廣角與長焦鏡頭相機，在拍攝時可進行光學變焦；其數位變焦拍照可達10倍，拍攝影片可達6倍。



蘋果積極提升iPhone照相鏡頭功能。彭博（Bloomberg）先前引述知情人士消息報導，蘋果規劃在2019年的新款iPhone後置鏡頭，設計3D感測功能。



蘋果正在研擬有別於iPhone X的臉部辨識Face ID技術，新的3D感測元件可提升iPhone的擴增實鏡（AR）應用。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告推測，今年下半年新iPhone後鏡頭，仍會維持目前6片塑膠鏡片（6P）設計。（編輯：郭萍英）1070301