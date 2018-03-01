（中央社台北1日電）倫敦警方於英國時間2月28日通報，在倫敦梅菲爾區（Mayfair）一處住宅發現一具女屍，警方相信就是失蹤的中國大陸留英女博士生閆思宏，初步判定死因無可疑之處。



中國駐英國大使館官網隨後也通報，28日晨，英國警方在閆思宏的住所發現她已死亡，有關調查正在進行中。



綜合陸媒報導，35歲的閆思宏就讀倫敦國王學院（King's College London）中國研究所博士班，她的家人表示自上月16日以後就與閆思宏失聯。2月25日，國王學院中國學生聯誼會一度傳出閆思宏可能遭綁架並透過手機通訊軟體發出求救訊息。



閆思宏家屬於26日向倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）報案，並在網路發起協尋後，震驚中國大陸；但所謂手機求救一說，後來證實並非來自閆思宏的帳號。



人民日報海外網今天引述歐洲時報報導，倫敦都會區警察局人員表示，本案目前視為無可疑之處（non-suspicious），尚待驗屍官正式確認死者身分，並對死因做出判定。



根據英國法律，警方經現場勘查後通報死因無可疑，通常代表初步排除他殺可能。



倫敦都會區警察局26日針對閆思宏發出的尋人通報曾提及，她長期飽受背部問題之苦，有時會因此影響行動。



1982年出生的閆思宏，遼寧瀋陽人，2016年9月到倫敦國王學院攻讀博士，校方表示她正在寫博士論文。



閆思宏在英國的王姓女密友指出，閆思宏從小到大都非常優秀，精通法文、俄文和英文，極富語言天分，無論是先前法國里昂商學院MBA碩士，還是在國王學院攻讀博士，都是靠自己的力量。



王女並表示，閆思宏熱愛生活，去過數十個國家，日前還說之後要去非洲。若說閆是自殺或有憂鬱症，她覺得不太可能。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070301