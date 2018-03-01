粉紅花海賞日落 仙境農場櫻花季開跑MOOK景點家 (2018-03-01 10:40)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
新竹五峰鄉宛如人間仙境，是許多賞花遊客與攝影愛好者最愛造訪的景點之一，這裡雲霧繚繞夜景迷人，四季都有不同的美景可以欣賞。每逢櫻花季到來，位在五峰鄉的山上人家農場，周圍山林開滿了粉色櫻花，鮮豔夢幻的花海搭配絕美的日落，總是吸引不少遊客前往。
山上人家森林農場櫻花盛開 (圖／山上人家森林農場，以下同)
山上人家森林農場櫻花盛開 (圖／山上人家森林農場，以下同)
山上人家櫻花主要種植在茶園梯田上，粉色與淡粉色的漸層花海相當吸睛，櫻花季自2月24日開跑，目前園內的富士櫻已盛開，花期可持續至3月初，想要賞櫻的遊客可以抓緊時機。
農場雲霧繚繞景色迷人
農場雲霧繚繞景色迷人五峰鄉是一座原住民鄉，境內超過三千多公尺的高山林立，分為大隘、桃山、花園、竹林四村，居民全是由泰雅及賽夏兩大族、以及少部份客家族群與戰後中國移民分布，為新竹縣人口最少的高山鄉鎮。
山上人家農場櫻花季開跑
山上人家農場櫻花季開跑
山上人家雲海琉璃光
山上人家雲海琉璃光
五峰鄉得仙境桃花源 - 涼山部落 (圖片提供／曾進發)
五峰鄉得仙境桃花源 - 涼山部落 (圖片提供／曾進發)【Info】
山上人家森林農場
地址：新竹縣五峰鄉大隘村468-5號
營業時間：9:00 - 17:00
》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=17397
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