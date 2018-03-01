文／MOOK景點家編輯部整理報導



新竹五峰鄉宛如人間仙境，是許多賞花遊客與攝影愛好者最愛造訪的景點之一，這裡雲霧繚繞夜景迷人，四季都有不同的美景可以欣賞。每逢櫻花季到來，位在五峰鄉的山上人家農場，周圍山林開滿了粉色櫻花，鮮豔夢幻的花海搭配絕美的日落，總是吸引不少遊客前往。

山上人家森林農場櫻花盛開 (圖／山上人家森林農場，以下同)

山上人家森林農場櫻花盛開 (圖／山上人家森林農場，以下同)

山上人家櫻花主要種植在茶園梯田上，粉色與淡粉色的漸層花海相當吸睛，櫻花季自2月24日開跑，目前園內的富士櫻已盛開，花期可持續至3月初，想要賞櫻的遊客可以抓緊時機。

農場雲霧繚繞景色迷人

農場雲霧繚繞景色迷人

山上人家農場櫻花季開跑

山上人家農場櫻花季開跑

山上人家雲海琉璃光

山上人家雲海琉璃光

五峰鄉得仙境桃花源 - 涼山部落 (圖片提供／曾進發)

五峰鄉得仙境桃花源 - 涼山部落 (圖片提供／曾進發)

五峰鄉是一座原住民鄉，境內超過三千多公尺的高山林立，分為大隘、桃山、花園、竹林四村，居民全是由泰雅及賽夏兩大族、以及少部份客家族群與戰後中國移民分布，為新竹縣人口最少的高山鄉鎮。這裡坐擁豐富的自然環境、民族文化與歷史遺址，其中最具文化特色之一的是兩年一度的賽夏族矮靈祭，每每皆吸引國內外無數觀光客湧入部落。遊客們下次若有機會造訪新竹時，不妨可以來一趟五峰鄉，不僅可以觀賞自然美景，還能後體驗傳統的民族文化，與感受日治時期的歷史遺址。【Info】

山上人家森林農場

地址：新竹縣五峰鄉大隘村468-5號

營業時間：9:00 - 17:00



假期賞花熱門必去！中台灣四大花海景點

》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=17397