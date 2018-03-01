【大成報記者吉雄世╱高雄報導】2018新年開春最轟動的金光布袋戲展覽登場，新光三越高雄左營店即日起至3月25日於本館10F國際活動展演中心二廳展開「金光布袋戲展覽-史豔文傳奇特展之神龍再現」與金光多媒體合作，讓布袋戲文化更加深入一般民眾的生活。主辦單位於28日下午舉辦開展記者會，由金光布袋戲-黃立綱總經理親臨現場為戲迷導覽，金光群俠Coser擬真程度彷彿本尊蒞臨，並且展演一段史豔文傳奇之神龍再現搞笑橋段。吸引約300位粉絲，將展覽場出入口擠得水洩不通。該展覽免費入場，歡迎全家大小及戲迷一同到新光三越高雄左營店！該次特展共規劃出12大精彩展區。最珍貴的展品莫過於首次公開的人間國寶─黃俊雄大師的珍貴劇本手稿，可讓戲迷一窺千禧年初金光布袋戲「第一俠苦海女神龍」系列作的精采武林盛況。繪影留聲-大螢幕投影區:絕佳劇場氛圍，苦海女神龍將以首次曝光的全新造型與戲迷碰面；金光多媒體正在籌拍的苦海女神龍全新微電影，本次特展也將釋出片段，讓戲迷先睹為快。芸芸眾相-生旦淨末丑雜介紹區:展示劇中眾生百態，並有詳細的生旦淨末丑雜介紹，讓觀展民眾更認識戲偶角色。長流凝珠-金光布袋戲歷史介紹區:布袋戲係扎根於台灣且獨步全球的文化產業，經典角色史豔文從黃海岱的「五洲園」、黃俊雄的「真五洲掌中劇團」，到第三代黃立綱的金光多媒體，走過48年歲月。這些年來，布袋戲藝師們不斷精進，讓戲偶身形變高、造型愈趨繁複細緻，成為獨特的台灣工藝，本次展覽也特別展示布袋戲歷年來發展的歷史脈絡及演進。神龍再現-武林之花，金光女俠展區:此展區為展示金光女俠展區，讓戲迷一窺千禧年初金光布袋戲「第一俠苦海女神龍」系列作的精采武林盛況。名人榜上-永不退燒，經典角色展示區:此展區為經典角色展示區，展出金光布袋戲歷年永不退燒的精典角色。點染山河-15m霸氣磅礡大實景展區:此次特展為回饋戲迷長年以來的熱情支持，特別打造長達15公尺的大實景展區，如實呈現劇中角色們的生活場景。決戰頂峰-曠世對決，空中懸吊展區:此展區為金光布袋戲全新嘗試的空中懸吊展區，將於挑高10米的展場上方空間呈現金光武林中磅礡霸氣的頂尖劍者對決場景。維妙維肖-偶頭製作與演變介紹區:此展區為雕刻師對偶頭雕刻演變的深入講解說明，帶領觀眾一窺這獨特產業的幕後秘辛。千錘百鍊-精美兵器展示區:此展區為兵器製作設計展示並特別為兵器製作的過程講解說明。巧奪天工-華美偶衣展示區:此展區為戲偶服裝設計展示，來展現布袋戲美學設計的演變及文化工藝之美。