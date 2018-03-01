韓職／王維中投3局無失分 飆6次三振NOWnews今日新聞 (2018-03-01 12:05)
今年球季從美國職棒釀酒人轉戰韓國職棒NC恐龍的台灣左投王維中，今（1）日對上UCLA（加州大學洛杉磯分校）的比賽中登板，投3局飆出6次三振，沒有失分。
此役王維中是接替恐龍隊先發洋投Logan Verrett，於第4局登板，投3局僅被敲2支安打，飆出6次三振，沒有失分，而且沒有保送，最快球速來到152公里。
7日恐龍將和KT巫師進行熱身賽，屆時王維中將擔任先發投手，也是他在熱身賽第一次扛下先發重任。
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