▲王維中。（圖／取自NC恐龍粉絲專頁）

今年球季從美國職棒釀酒人轉戰韓國職棒NC恐龍的台灣左投王維中，今（1）日對上UCLA（加州大學洛杉磯分校）的比賽中登板，投3局飆出6次三振，沒有失分。

此役王維中是接替恐龍隊先發洋投Logan Verrett，於第4局登板，投3局僅被敲2支安打，飆出6次三振，沒有失分，而且沒有保送，最快球速來到152公里。

7日恐龍將和KT巫師進行熱身賽，屆時王維中將擔任先發投手，也是他在熱身賽第一次扛下先發重任。