天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，預計在3月3日對釀酒人隊小聯盟先發登板，這將會是他挑戰美職後第二次實戰先發登板，考慮到之後比賽還要進行大聯盟熱身賽，比賽限制只打2小時15分。

過去小聯盟比賽不會使用大聯盟球場，但是大谷的注目度高，因此為了大量的媒體採訪需求，這次選擇採用大聯盟球場規格。

大谷今天則是進牛棚練習，他共投約34球，直球、滑球、曲球等球路，他都在尋找最佳的放球點。

比賽前2天牛棚是大谷的習慣，他在日職火腿隊就已養成，而投手教練表示：「今天他牛棚狀況很好，針對投手丘的高度傾斜程度都已習慣，我也跟他討論身體的平衡，他也很能夠理解。」



